Cristiano Ronaldo comenta apresentação de Varane no Manchester United

Raphaël Varane foi apresentado aos adeptos do Manchester United durante o jogo com o Leeds, ontem à tarde, e mais tarde o jogador francês partilhou um vídeo do momento nas redes sociais, que foi comentado por Cristiano Ronaldo.





O internacional português, que coincidiu com o jogador gaulês no Real Madrid, foi um dos primeiros a comentar a publicação de Varane em Old Trafford. "Grande", escreveu Ronaldo, que vestiu as cores dos red devils entre 2003 e 2009.