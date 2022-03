Cristiano Ronaldo de volta aos treinos do Manchester United depois de falhar o dérbi

A imprensa inglesa avança que Cristiano Ronaldo apresentou-se esta manhã no centro de treinos do Manchester United, depois de falhar o dérbi com o City, que os red devils perderam por 4-1.O craque português terá uma lesão na anca, segundo foi explicado pelo treinador Ralf Rangnick, tendo viajado para Portugal ainda no dia do jogo.O avançado chegou hoje de manhã ao centro de treinos de Carrington, rodeado por seguranças.A equipa vai começar a preparar o jogo com o Tottenham, que se disputa sábado, em Old Trafford.