Cristiano Ronaldo deixa mensagem: «De volta, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre»

Depois de alguns dias afastado dos trabalhos da equipa principal do Manchester United, Cristiano Ronaldo voltou a trabalhar com o plantel red devil de olho no duelo de quinta-feira, diante do Sheriff Tiraspol. Um momento que o avançado assinalou nas redes sociais com uma foto e uma mensagem que diz tudo: "De volta, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre".O avançado português, recorde-se, foi afastado do grupo depois de na semana passada se ter recusado a atuar como suplente no duelo com o Tottenham. Falhou o jogo de sábado com o Chelsea, mas depois de uma conversa com Erik Ten Hag voltou a trabalhar com os colegas e deve ser opção no duelo de quinta-feira da Liga Europa.