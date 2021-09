Cristiano Ronaldo e a derrota com o Aston Villa: «Temos de reagir imediatamente»

Cristiano Ronaldo reagiu à derrota (0-1) do Manchester United frente ao Aston Villa, com uma mensagem nas redes sociais, na qual destacou a importância de não perder pontos no campeonato inglês e pediu à equipa para reagir.





"Isto é apenas o início, mas numa competição tão forte como a Premier League cada ponto conta! Temos de reagir imediatamente, levantar-nos e mostrar a nossa verdadeira força", escreveu o craque português no Instragam.