Cristiano Ronaldo e a relação com Ferguson: «Tivemos momentos tão bonitos, não só as vitórias»

Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson são dois nomes incontornáveis na história do Manchester United. Numa entrevista conjunta aos canais do emblema inglês, ambos voltaram a encontrar-se e falaram, num tom descontraído, sobre os bons momentos que viveram entre 2003 e 2009, período em que trabalharam juntos, mas também lembraram alturas mais complicadas e que acabaram por fortalecer a relação entre os dois.Hoje com 36 anos, Ronaldo é a principal estrela do Manchester United, clube ao qual regressou este verão. O português chegou a Old Trafford pela primeira vez em 2003, com apenas 18 anos. O capitão da Seleção Nacional lembrou que na altura foi complicado adaptar-se à nova realidade, mas que com a ajuda do treinador escocês, tudo se tornou mais fácil."É difícil. Imagina que tens 18 anos, chegas do Sporting e agora jogas com estrelas como Giggs, Scholes, Keane ou Solskjaer. Estava um bocadinho nervoso, mas ele ajudou-me muito na comunicação, ia muitas vezes ao gabinete dele com um tradutor ao meu lado. O mais importante foi que me deu conselhos para crescer como pessoa e como jogador. Desde o primeiro dia, sempre fiz o que ele disse. Digo sempre que ele é como um pai para mim no futebol. Agradeço tudo o que ele fez por mim, pela minha família e especialmente pelo clube", começou por dizer.A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United ficou na memória dos adeptos dos red devils até aos dias de hoje. Tudo isto porque naquela tarde de 16 de agosto de 2003, frente ao Bolton, em jogo da Premier League, o jovem português entrou ao minuto 61 e simplesmente 'incendiou' o jogo, fazendo as delícias dos presentes em Old Trafford.Alex Ferguson lembrou que CR7 superou as suas expectativas e que não teve outra alternativa se não... colocá-lo a jogar. "Lembro-me que quando pensámos em contratá-lo, sempre deixei claro ao seu agente que ele não jogaria em todos os jogos. Mas se ele fosse assim tão bom, eu não o iria 'travar', até porque tens sempre de jogar com os melhores jogadores", admitiu o escocês, que prosseguiu: "No primeiro jogo da época, ele foi suplente. Ele entrou e foi absolutamente fantástico, o público adorou-o! Então eu fiquei nesta situação: meto-o a jogar no próximo jogo ou deixo-o no banco? Foi um grande problema", confessou o antigo treinador do United.Ronaldo acabaria mesmo por ser suplente novamente, numa vitória por 2-1 frente ao Newcastle, no St. James Park. O jovem português foi titular pela primeira vez na jornada seguinte, a 27 de agosto, na recepção ao Wolverhampton.Mas nem só os bons momentos foram relembrados. A morte do pai de Ronaldo, em 2005, quando o português tinha apenas 20 anos, acabou por fortalecer a relação entre ambos, porque Alex Ferguson desempenhou um papel fundamental num momento muito difícil para Ronaldo."Tivemos momentos tão bonitos juntos, mas não apenas as vitórias. No meu coração, eu guardo as coisas mais difíceis", salientou Ronaldo, que lembrou um episódio que o marcou. "Provavelmente ele [Ferguson] não se lembra, mas um dia, o meu pai estava no hospital e eu estava muito em baixo. Falei com ele e ele disse-me: 'Cristiano, vai para lá dois ou três dias'. Nós tínhamos jogos difíceis e eu era um jogador importante para a equipa. Ele disse: 'Vai ser complicado porque vamos ter jogos difíceis, mas eu percebo a tua situação e deixo-te ir ver o teu pai'. Para mim, essas são as coisas mais importantes, à parte de ganhar a Liga dos Campeões, a Premier League e as taças", concluiu.