Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes candidatos à braçadeira de capitão do Man. United

Erik Ten Hag deverá fazer alterações na hierarquia de capitães do Manchester United na próxima época, segundo a 'ESPN'. O treinador holandês estará reticente com o mais recente rendimento de Harry Maguire, o atual capitão dos red devils, e já tem uma lista com os três nomes que poderão suceder ao central inglês.Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e David De Gea são os nomes em cima da mesa, segundo a mesma fonte. O avançado português parece disposto a aceitar a proposta de Ten Hag, devido ao seu papel no balneário e a influência que exerce junto dos companheiros de equipa, avança o 'The Mirror'.