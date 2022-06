Cristiano Ronaldo eleito jogador do ano no Manchester United

Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do ano pelo Manchester United, um prémio que tem o nome de Sir Matt Busby, antigo treinador do clube inglês, e cuja votação é feita pelos adeptos.O craque português, que regressou na última época aos red devils, marcou 24 golos em todas as competições, 18 deles na Premier League.O bom momento de Ronaldo não se repercutiu, no entando, na equipa. O Manchester United terminou o campeonato no 6.º lugar e apurou-se para a Liga Europa.