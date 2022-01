Cristiano Ronaldo em dúvida para o jogo com o Aston Villa devido a problema na coxa

Cristiano Ronaldo está em dúvida para o jogo do Manchester United diante do Aston Villa este sábado (17h30), devido a um problema na coxa, o qual o fez abandonar mais cedo o treino dos red devils de ontem, segundo o 'The Sun'.O internacional português já tinha falhado o duelo com os villans na segunda-feira para a Taça de Inglaterra, por causa de um problema na anca e poderá agora voltar a ficar de fora das opções de Ralf Rangnick.Ronaldo foi examinado pelos médicos do clube antes de regressar a casa mais cedo, onde irá usar a sua câmara de oxigénio privada, que tem em casa, para ajudar na recuperação da lesão, avança a mesma fonte.