Cristiano Ronaldo: «Mal posso esperar por voltar a Old Trafford e ver o estádio cheio»

Cristiano Ronaldo deixou, esta terça-feira, uma mensagem aos adeptos do Manchester United. Depois de se transferir da Juventus para os red devils e de ter sido revelada a duração do seu contrato assim como o valor da transferência, o internacional português afirmou que "mal podia esperar por voltar a jogar em Old Trafford e ver o estádio cheio".





"O Manchester United é um clube que sempre ocupou um lugar especial no meu coração, e tenho estado fascinado com todas as mensagens que tenho recebido desde que o anúncio foi feito, na sexta-feira. Mal posso esperar por voltar a ver os adeptos num Old Trafford cheio. Estou ansioso por me juntar à equipa depois do compromisso pela Seleção, e espero que tenhamos uma época muito bem sucedida", disse.