Cristiano Ronaldo nunca dá descanso à máquina

Mais uma prova de que Cristiano Ronaldo não é deste planeta. Enquanto a maioria aproveita o período de férias para recarregar baterias para a nova época, o craque do Manchester United vira as costas à boa vida e continua a trabalhar no duro, isto numa altura em que a continuidade no emblema inglês está rodeada de incertezas. Nunca dá descanso à máquina!





O português está com a família na ilha espanhola de Maiorca e também aproveita para divertir-se com a namorada Georgina Rodríguez e os quatro filhos, como o próprio já fez questão de partilhar nas redes sociais, mas a verdade é que nem nas férias consegue desligar-se do futebol. Na sua conta oficial no Instagram, Cristiano Ronaldo mostrou aos seguidores como trabalha o físico, publicando fotografias a treinar sozinho num relvado a afinar o pé direito. É sobejamente conhecida a disciplina e dedicação do camisola 7, talvez por isso continue num nível tão alto aos 37 anos. O United regressa amanhã ao trabalho de forma faseada, não sendo certa a presença de CR7 no primeiro dia.