Cristiano Ronaldo: «O Manchester United voltará ao lugar a que pertence. Ainda acredito»

Depois de uma temporada fracassada a nível coletivo - o Manchester United não ganhou qualquer título e ficou em 6.º lugar na Premier League, apurando-se para a fase de grupos da Liga Europa - mas positiva individualmente, Cristiano Ronaldo mostrou confiança no futuro dos red devils."Acredito que o Manchester voltará ao lugar a que pertence. Às vezes isso leva tempo mas ainda acredito", afirmou o internacional português aos meios oficiais do clube inglês.CR7 ultrapassou os 800 golos de carreira na temporada que agora terminou e acabou como terceiro melhor marcador do campeonato, com 18 tiros certeiros. "Os recordes surgem de forma natural. Não os persigo, eles é que me perseguem, portanto é bom. É uma motivação para continuar a trabalhar no duro, assim como o amor pelo jogo, e o clube e os meus colegas ajudam-me em todo o trajeto, portanto só tenho a agradecer. É sempre bom marcar pelo clube e quando é um hat trick ainda melhor. Mas o mais importante para mim é tentar ganhar jogos e conquistar campeonatos ou taças", acrescentou Ronaldo.