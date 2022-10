Cristiano Ronaldo: «Outro passo na direção certa»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo marcou o seu segundo golo da temporada, primeiro na Premier League, na vitória (1-2) do Manchester United no terreno do Everton. Uma partida onde chegou aos 700 golos na carreira por clubes - tem mais 117 na Seleção Nacional -, alcançando, assim, mais uma marca redonda no seu magnífico trajeto."Grande vitória, malta! Outro passo na direção certa", disse o internacional português no Instagram após a partida.Recorde-se que CR7 saltou do banco à meia hora de jogo em Goodison Park e marcou aos 44' o tento do triunfo dos red devils.