Cristiano Ronaldo pode voltar ao onze frente ao Man. City

Cristiano Ronaldo poderá voltar à titularidade na Premier League pelo Manchester United e logo diante do rival City, este domingo no Etihad. Erik ten Hag não contará com Rashford e Martial, ambos a contas com lesões, pelo que o ponta de lança português de 37 anos deve regressar ao onze num jogo da liga inglesa sete semanas depois, sendo que a última vez foi na goleada sofrida com o Brentford (0-4).

Nas oito partidas realizadas esta temporada, Ronaldo tem estado a ‘meio gás’ e ainda só conseguiu ser titular uma vez no campeonato e outras duas na fase de grupos da Liga Europa, tendo apontado um golo de penálti na visita ao Sheriff Tiraspol, da Moldávia.