Cristiano Ronaldo: «Vou continuar a calar bocas e a ganhar troféus»

Cristiano Ronaldo continua certo de que o Manchester United terá sucesso esta época e afirmou que irá mostrar aos críticos que ainda tem muito a oferecer ao clube de Old Trafford. Em entrevista à Sky Sports, o português falou sobre o momento difícil do clube, bem como as críticas que lhe têm apontado acerca da falta de esforço no momento defensivo. Apesar do início avassalador de CR7 no regresso a Manchester, com seis golos em oito jogos, as fracas exibições coletivas da equipa têm feito com que algumas figuras tenham posto em causa o comprometimento defensivo do jogador.





"Eu sei quando a equipa necessita da minha ajuda defensivamente. Mas o meu papel no clube é ganhar, ajudar a equipa a vencer e marcar golos. O trabalho defensivo também faz parte", afirmou o português."As pessoas que não querem ver isso é porque não gostam de mim. Mas, honestamente, tenho 36 anos, já ganhei tudo. Vou preocupar-me com as pessoas que dizem coisas más sobre mim? Eu durmo bem à noite. Vou para a cama de consciência tranquila. Eles que continuem com isso porque vou continuar a calar bocas e a ganhar troféus", acrescentou."Críticas fazem sempre parte do trabalho. Não estou preocupado com isso. Até vejo isso como uma coisa boa, para ser honesto. Se eles se preocupam tanto comigo ou falam sobre mim, é porque sabem o meu potencial e valor no futebol. Acho que o mais importante é que ainda sou feliz e desfruto a jogar futebol. Não importa a quantidade de coisas que ganhei na minha carreira. Ganhei tudo mas ainda estou motivado, Estou num novo capítulo da minha vida, mesmo com a minha idade, e é por isso que estou aqui – para tentar ganhar. Acho que o Manchester United precisa de estar neste nível de vitórias e de pensamento para ganhar grandes coisas e eu estou aqui para ajudar", disse o avançado de 36 anos.Apesar do início difícil, com os red devils cinco pontos atrás do líder Chelsea, Ronaldo reiterou a confiança nos colegas e voltou a afirmar que ainda é possível conquistar troféus esta temporada."Quando cheguei disse que estava aqui para ganhar. O Manchester United é sinónimo de ganhar troféus e não estou aqui para tirar férias. Disse aos meus colegas que vejo imenso potencial na equipa: jogadores muito jovens, jogadores com muito potencial e estou aqui para ganhar e para ajudar a equipa a construir algo novo", concluiu o português.