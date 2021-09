Da "astúcia" de Ronaldo ao "passe de classe mundial" de Bruno Fernandes: ingleses rendidos à dupla do United

A derrota (1-2) do Manchester United em casa dos suíços do Young Boys, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi uma das principais surpresas do primeiro dia da competição mais importante dos clubes europeus.





Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a dupla portuguesa mais famosa em Terras de Sua Majestade, estiveram em destaque (por bons motivos) na exibição algo cinzenta dos red devils na Suíça, que acabou por ser condicionada pela expulsão de Wan-Bissaka ainda no decorrer da primeira parte do encontro.A "astúcia" do avançado português na antecipação ao "passe de classe mundial" de Bruno Fernandes no momento do golo dos red devils foi devidamente elogiado pela imprensa desportiva inglesa, que lançou ainda um olhar atento à exibição "disciplinada" de Diogo Dalot."Mal tocou na bola antes do golo, mas ele aparece sempre que tem uma oportunidade na área. Depois de 72 minutos [de jogo] a sua noite estava terminada, ainda assim assegurou que o seu impacto foi sentido e desesperadamente quererá voltar a ganhar [na Liga dos Campeões] com o Manchester United."

Já sobre o médio-centro português, o 'The Sun' destacou o passe que acabou no único golo dos red devils na partida. "A assistência para o golo inaugural do seu compatriota foi simplesmente brilhante. O Manchester United foi caindo cada vez mais e a sua influência desapareceu."

Quanto a Diogo Dalot, o 'The Sun' diz que o português acabou por fazer "aquilo que lhe foi pedido", pelo menos no aspeto defensivo do jogo. "Fez defensivamente aquilo que lhe foi pedido, mas a sua entrega em lances de bola parada quando o Manchester United ainda procurava a vitória foi dececionante."

A apreciação do 'Manchester Evening News' aos trio português

"Antecipou o grande passe de Bruno Fernandes de forma astuta, apesar de ter existido um erro por parte do guarda-redes. Acabou por sair devido às circunstâncias do jogo."



Sobre o camisola '18', o 'Manchester Evening News' sublinhou o "passe de classe mundial" do médio luso para o golo de Cristiano Ronaldo, o terceiro em dois jogos pelo Manchester United. "Um dia após Solskjaer ter lamentado a obsessão da comunicação social com as assistências, Bruno Fernandes executa um passe de classe mundial que deu início para o golo do Manchester United."

Já sobre Diogo Dalot, o 'Manchester Evening News' disse que o lateral internacional sub-21 por Portugal esteve "razoavelmente disciplinado". "A sua primeira exibição pelo Manchester United em um ano. Esteve razoavelmente disciplinado devido à pressão dos Young Boys."