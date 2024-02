Dalot admite frustração: «A primeira metade ficou um pouco abaixo das expetativas»

Diogo Dalot admitiu não estar satisfeito com a época do Man. United até ao momento. "A primeira metade ficou um pouco abaixo das expetativas e o mês de janeiro podia ter sido melhor. A nível individual tem sido bom, mas o coletivo é mais importante. Quando não ganhas, pouco conta se jogas bem ou não. Felizmente, os resultados estão a aparecer, esperemos que continue assim", explicou o português à ‘Eleven’, abordando ainda as críticas dirigidas à equipa. "Estamos muito mais expostos do que há meia dúzia de anos. Temos de deixar isso de fora e manter o foco no que importa", vincou.

O Man. United informou que Lisandro Martínez vai parar cerca de oito semanas, por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito, contraída no jogo com o West Ham.