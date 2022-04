Dalot e o momento do Manchester United: «Precisamos de fazer as coisas bem...»

Diogo Dalot, lateral do Manchester United, foi titular na derrota por 3-1 dos red devils frente ao Arsenal, para a 34.ª jornada da Premier League, que complicou e muito a possível qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.No final do encontro, o português fez uma autocrítica, mas deixou claro que acredita que as coisas irão melhorar: "Precisamos de fazer as coisas bem. Temos de regressar a Manchester, voltar ao trabalho e fazer bem as coisas mais pequenas e simples. Tenho a certeza que a partir daí as coisas vão resultar e este clube vai dar a volta por cima a esta situação."Já sobre o apuramento para a Champions, Dalot garante que irá acreditar até ao fim. "É difícil aceitar que poderemos não estar na Liga dos Campeões na próxima época. Este clube pertence a essa prova e enquanto for matematicamente possível vamos continuar a acreditar que ainda podemos lá chegar. Obviamente que, sendo realista, vai ser muito difícil, mas no futebol tudo pode acontecer e temos de acreditar", rematou.