Dalot elogia Cristiano Ronaldo: «Todos gostam de o ter à sua volta»

Diogo Dalot deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, com quem partilha balneário no Manchester United e também na Seleção Nacional. O lateral-direito dos red devils não hesitou quando questionado sobre o que aprende por treinar com CR7 todos os dias."A forma de trabalhar, o seu profissionalismo, a sua mentalidade. Tenho a certeza de que falo não só por mim, mas ele tem sido uma das coisas mais positivas da temporada: trabalhar com alguém que tem esta cultura de trabalho, profissionalismo e mentalidade e poder estar por perto... tem-me ajudado muito", começou por referir, em entrevista à 'Sky Sports'."Não tenho mais elogios para fazer à forma como trabalha. É um ser humano fantástico também. Os números e as estatísticas estão lá. Obviamente que estamos muito felizes por tê-lo connosco", prosseguiu Dalot, para depois contar como é Cristiano Ronaldo como pessoa."É uma pessoa muito amigável. Quando sente que pode confiar em ti dá 100% de si. Todos gostam de o ter à sua volta. É sempre uma grande mais-valia ter um jogador e uma pessoa assim no balneário", revelou.