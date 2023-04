Dalot lança-se no padel no Porto e logo com Paquito Navarro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PAC - Padel Athletic Club (@padelathleticclub)

Diogo Dalot vai investir no padel com a abertura de um clube no Porto, o Padel Athletic Club, em parceria com o Paquito Navarro, jogador espanhol que é o atual 9.º posicionado no ranking World Padel Tour. Os dois anunciaram este novo projeto com mensagens nas respetivas redes sociais.A estrutura, na cidade Invicta, irá abrir portas nas próximas semanas.