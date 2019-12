Dalot perto de voltar mais de dois meses depois

Diogo Dalot pode voltar esta quarta-feira aos relvados. O lateral-direito do Manchester United tem sido muito afetado por lesões ao longo desta temporada, mas está perto de regressar à ação mais de dois meses depois, com o duelo da Taça da Liga frente ao Colchester, marcado para as 20 horas em Old Trafford, à porta.

Sem jogar desde 6 de outubro - saiu lesionado frente ao Newcastle -, o internacional sub-21 tem estado a trabalhar para voltar e agora a boa notícia foi dada por Solskjaer. “Entre os lesionados, talvez o Diogo volte depois de uma semana a treinar, mas mais ninguém”, apontou.

Dalot, de 20 anos, tem três encontros disputados ao serviço dos Red Devils esta temporada e pode agora arrancar verdadeiramente para procurar um lugar nas opções do norueguês.