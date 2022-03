Dalot quis número de Lindelöf quando se transferiu para o Manchester United

Diogo Dalot revelou, numa recente sessão de perguntas e respostas no site oficial do Manchester United, a razão que o levou a escolher o número '20' no dorsal da camisola, em detrimento do '2', número que é muito especial para si.

"Quando eu cheguei ao clube, eu dei a minha resposta sincera ao jornalista [que o questionou sobre a camisola]. Penso que ele colocou a mesma pergunta. O meu número favorito sempre foi o 2 que, na altura e mesmo agora, está a ser utilizado pelo Victor [Lindelöf]. Não estava disponível na altura nem está agora. Depois, ia fazer 20 anos nesse ano e então o 20 pareceu-me um bom número", confessou.

E proseguiu: "É um bom número, que também já foi utilizado por algumas das lendas do clube. Espero que me possa trazer alguma sorte, tal como deu a Robin [Van Persie] e Ole [Gunnar Solskjaer]."