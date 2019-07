Dalot: «Se tivesse medo não tinha vindo para o United»

Diogo Dalot está preparado para agarrar definitivamente um lugar no onze do Manchester United. Numa rubrica lançada pelos red devils no YouTube, o lateral falou sobre o porquê de se ter mudado para Old Trafford e mostrou-se destemido quanto ao presente e ao futuro."Se tivesse medo não tinha vindo para o United. Enfrento os desafios com toda a confiança que tenho, vou ser eu próprio e lutar. Foi muito desafiador vir para cá mas foi por isso que vim. Quero mostrar a toda a gente que estou pronto", confessou o internacional sub-21, que saiu do FC Porto por 22 milhões de euros no verão passado.Dalot garante que para se ser um grande jogador é preciso "90% é de confiança e os restantes 10% de trabalho duro", mas destacou as dicas preciosas do seu pai. "O melhor conselho veio do meu pai. Diz-me sempre para continuar humilde e ser eu próprio porque se continuar assim vou ter sucesso", referiu, ele que também tem um conselho para a sua versão mais jovem: "Tenta ser mais confiante algumas vezes. Acredita em ti e não pensa no que os outros estão a pensar."O lateral, que já está na Austrália com a equipa para a primeira etapa na pré-temporada, lembrou ainda o papel de José Mourinho na sua chegada a Old Trafford. "Quando me mudei, o treinador José Mourinho foi fundamental, tal como a sua equipa técnica e os jogadores fantásticos que tenho como companheiros", rematou.