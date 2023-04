Dalot sobre Bruno Fernandes: «É um prazer poder trabalhar com jogadores assim»

“É um prazer poder jogar com jogadores como o Bruno Fernandes.”



"Intenso, exigente e divertido". Foi com estas três palavras que Diogo Dalot descreveu, este domingo, em entrevista à ELEVEN, como tem sido trabalhar com Bruno Fernandes no Manchester United. "Acho que ele tem essa capacidade de ser divertido quando tem que ser divertido, exigente quando tem que ser e intenso quando tem que ser. Tem essa capacidade de definir os momentos em que é para fazer o quê. Essa experiência que ele tem, o nível em que ele está, acho que é um prazer poder trabalhar com jogadores assim. Poder já ter partilhado vários anos com ele traz também essa boa experiência. Tem sido muito positivo trabalhar com ele."