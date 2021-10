Danny Blind critica Solskjaer e avisa: «Man. United com Ronaldo na frente perdeu a orientação»

O antigo defesa holandês Danny Blind, pai de Daley Blind, ex-jogador do Manchester United, que atualmente veste as cores do Ajax, arrasou o treinador Ole Gunnar Solskjaer, dizendo que os red devils não têm tática.





"Qual é a identidade desta equipa do Manchester United? Qual é o plano dele?", questionou Blind, adjunto de Louis van Gaal na seleção da Holanda. "É exatamente isso que falta ao Solskjaer. Não há um plano tático, a equipanão consegue colocar pressão sobre adversários como o Manchester City.""Não têm de pressionar sempre, mas não os vemos a fazer isso, tudo o que a equipa do United faz é baseado na qualidade individual dos seus jogadores. Eles têm essa qualidade e isso por vezes traz resultados. Mas não é um resultado de equipa", prosseguiu.A seguir falou do empate com o Everton. "Depois de se adiantarem, ficaram à espera na sua metade do campo. Isto não é bom para uma equipa como o Manchester United. A seguir ao empate andaram a ver se davam a volta ao jogo, sem conseguirem criar oportunidades."E prosseguiu nas críticas ao treinador. "Eles não melhoraram, mas têm qualidade para isso. Não podemos dizer que o Solskjaer teve uma longa carreira como treinador antes do Manchester United... Sim, foi campeão na Noruega, mas o nível é diferente. E sei por que motivo tem direto mais tempo do que outros treinadores, ele é um filho do clube. Marcou o golo em 1999 que os ajudou a ganhar a Liga dos Campeões. Mas isso não é suficiente para o que ele está a produzir agora."A chegada de Ronaldo não ajudou, na opinião de Danny Blind, a equilibrar a equipa. "Já não vão mudar a forma como o Cristiano pensa e encara o jogo. Por isso o Solskjaer vai ter de pensar num estilo de jogo onde o Cristiano possa florescer e a equipa consiga colocar os adversários sob pressão. O Ronaldo voltou e marcou alguns golos importantes, mas a sua presença na equipa requer uma nova forma de pensar o jogo taticamente. Normalmente é esperado que o ponta de lança seja o primeiro homem a perseguir os defesas lá na frente. Ele corre de um defesa para outro, mas a equipa perdeu a orientação. Não está numa estrutura confiante com o Ronaldo na frente."