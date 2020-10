Darren Fletcher compara Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo e a Eric Cantona

Darren Fletcher, antigo jogador do Manchester United, elogiou a exibição de Bruno Fernandes, frente ao PSG, no jogo da Liga dos Campeões, tendo mesmo comparado o médio português - que ontem foi o capitão dos red devils - a Cristiano Ronaldo e Eric Cantona.





Bruno Fernandes marcou o primeiro golo do Manchester United na partida da Champions , mas só à segunda tentativa - Navas defendeu o primeiro penálti mas o árbitro mandou repetir já que o guarda-redes do PSG estava adiantado."O primeiro não é um grande penálti, vai demasiado perto do guarda-redes, mas ele volta para repetir, temos que lhe dar crédito", comentou o antigo futebolista."Bruno Fernandes é o capitão, e pode facilmente tornar-se num Eric Cantona ou Cristiano Ronaldo, alguém que acredita em si, mesmo depois de ter falhado um penálti no fim de semana e outro ali", comentou o antigo futebolista.