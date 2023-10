De despachado a reforço de inverno: o regresso à vista que ninguém esperava no Man. United

O jornal inglês de 'The Sun' avança que o Manchester United está a ponderar o regresso de David de Gea a Old Trafford, apenas três meses depois de o guarda-redes ter saído do clube pela porta pequena.O jogador, de 32 anos, terminou contrato e acabou por deixar o United, onde esteve 12 anos, com o treinador Erik ten Hag a apostar na contratação de Andre Onana, que chegou do Inter a troco de cerca de 60 milhões de euros no último verão.O problema é que Onana pode vir a falhar 8 jogos dos red devils em janeiro se for chamado pelos Camarões para disputar a Taça das Nações Africana. Por isso o clube inglês coloca a hipótese do regresso de De Gea, um guarda-redes que não só conhece bem os cantos à casa, como ainda continua sem clube.Sem Onana o Manchester United fica apenas com Altay Bayindir, um guarda-redes de 25 anos que chegou no verão e que ainda não jogou, e com Tom Heaton, mais experiente, de 37 anos, mas que tem estado a braços com uma série de lesões.