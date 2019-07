De Gea perto de se tornar o mais bem pago do Manchester United

Após vários meses de indefinição, o guarda-redes espanhol David de Gea parece estar cada vez mais próximo de renovar contrato com o Manchester United, segundo informou este domingo o tabloide inglês 'Mirror'. As negociações estão muito bem encaminhadas, com os red devils na iminência de tornar De Gea o jogador mais bem pago do plantel de Ole Gunnar Solskjaer, a par de Alexis Sánchez, com um ordenado de 390 mil euros semanais. Jorge Mendes, agente do internacional espanhol, terá já chegado a acordo com os responsáveis do Manchester United, apesar do assédio de PSG e Real Madrid por De Gea.





O guardião foi uma das opções do técnico norueguês para o estágio que arrancou este domingo na Austrália.