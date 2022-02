Dean Henderson nega acusações de violência doméstica: «Completamente falso e inapropriado»

Dean Henderson recorreu esta terça-feira às redes sociais para negar os rumores de que estaria envolvido num caso de violência doméstica datado de 2019. O guarda-redes do Manchester United, que começou a ser um dos nomes mencionados nas redes sociais, garantiu que as "falsas acusações" relacionadas a um ataque físico e ao envio de ameaças perturbaram a sua família."Não acredito que vou ter de fazer isto, mas queria falar acerca dos rumores que têm surgido nos últimos dias. Há algumas pessoas tristes no Mundo que associaram o meu nome a histórias completamente inapropriadas e falsas. A minha família foi afetada por isto, portanto queria acabar com os rumores e avançar com a vida", pode ler-se no comunicado de Henderson (ver acima).Segundo alguns relatos nos meios de comunicação ingleses, um "jogador da Premier League, sem identidade revelada mas conhecido por ter méritos a nível internacional, foi preso em 2019 pela suspeita de violência doméstica". A detenção terá ocorrido, segundo o 'Daily Mail', "dentro de casa do jogador, depois da sua namorada ter decidido alertar as autoridades, alegando que este a atacou e lhe enviou várias mensagens com ameaças".De resto, a mesma fonte avança que o jogador em questão pagou um "valor a envolver cinco dígitos" de forma a fazer 'esquecer' o assunto.