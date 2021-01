«Defendi um em 25!»: guarda-redes do Man. United 'sofre' com penáltis de Bruno Fernandes

Guarda-redes suplente do Manchester United, é terceiro na hierarquia atrás de David de Gea e Dean Henderson, Lee Grant partilhou este sábado ao portal 'The Athletic' como é o ambiente nos treinos dos red devils e assumiu que é aos pés de Bruno Fernandes que vive dos momentos... mais difíceis. Tudo por causa dos penáltis do português, que para lá de darem pesadelos aos adversários também fazem vítimas no próprio centro de treinos de Carrington.





"Normalmente tenho já uma opinião formada sobre a direção da bola depois do primeiro ou segundo passos. Observo a postura, o ângulo e é aí que tomo a minha decisão. Mas com o Bruno é quase impossível ler-lhe a linguagem comporal. A técnica de penálti dele é única. Nunca conseguirei defender um penálti dele se adotar a minha estratégia habitual. Acho que em 25 consegui defender um penálti dele! Colocou a bola no canto com aquele sorriso no rosto... Depois disso disse-lhe o quão difícil era interpretar o que ele ia fazer e ele riu-se!", lembrou.