«Deixa a equipa toda nervosa»: Scholes critica De Gea depois de erros nos golos do Sevilha

Não é novidade o interesse do Manchester United num guarda-redes para substituir o dono das redes dos red devils, David De Gea. Essa mudança pode chegar mais cedo depois de mais uma exibição aquém do guardião espanhol na derrota do Manchester United frente ao Sevilha (3-0) . De Gea 'ficou mal' na fotografia em dois dos três golos do Sevilha e Scholes não poupou as críticas."Deixa a equipa toda nervosa. Pergunto… encaixa-se na filosofia de Erik Ten Hag? David de Gea tem sido um guarda-redes fantástico, mas não é um 'jogador de futebol' fantástico. Vimos o passe que ele fez ao Harry Maguire [1-0] . Tem de ler a situação, o que está a acontecer. Caíram na armadilha e o Sevilha foi agressivo", começou por dizer o antigo internacional inglês.David Raya e . A forma de jogar de Ten Hag e os erros de De Gea pode levar o clube a 'disparar o gatilho' num dos dois guardiões já este verão.