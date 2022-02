Dieta de Cristiano Ronaldo inspira mudanças nos colegas e também nos pequenos adeptos do Man. United

Pouco depois de Cristiano Ronaldo se mudar para Manchester surgiram rapidamente as primeiras notícias em torno das mudanças que o português indiretamente provocara nos seus colegas do United, especialmente a nível alimentar. Um dos primeiros a partilhá-lo foi Lee Grant , guarda-redes suplente dos red devils, que logo em setembro revelou que após a chegada de CR7 "ninguém se atreveu a comer doces". Cinco meses passaram desde essa revelação e a influência do português continua bem viva. E há até colegas que imitam a sua alimentação, procurando aplicar a mesma receita para ter a longevidade do craque luso. A revelação foi feita por Darren Hamilton, o chef da equipa de nutrição dos red devils, em conversa com o portal Goal."Há alguns jogadores que agora comem exatamente o mesmo que o Ronaldo, só para ver... Porque se ele ainda está a jogar com a idade que tem, se come de forma correta, treina de forma correta... Alguns jogadores estão adaptar-se a isso", revelou o chef, à margem da visita de 30 crianças às instalações do clube, onde naturalmente o português foi o tema de conversa principal. E já que estávamos na cozinha, a conversa passou pelos hábitos alimentares, especialmente de CR7. E aí uma criança deixou a frase que serve para exemplificar na perfeição a imagem que os mais pequenos têm do português. "Ele é o jogador em melhor forma, por isso tem de ser o mais saudável".Mas, então, o que come Cristiano Ronaldo? O segredo é simples, mas talvez a capacidade para o seguir de forma religiosa seja mesmo o fundamental. "O prato favorito dele é a salada de frango. É aquilo que costuma comer mais. No centro de treinos temos uma espécie de buffet, por isso ele pode ir para outras opções. Se tiver algum pedido especial diz-nos, de forma a termos isso preparado. Quando temos jogos fora de casa, normalmente deixamos aqui feitas umas doses de salada de frango, de forma a restaurar as suas energias quando voltar", explicou.