Diogo Costa volta à mira do Manchester United: Ten Hag não quer renovação de De Gea

Já não é a primeira vez que o nome de Diogo Costa é associado ao Manchester United , mas volta agora a ganhar nova força. Segundo o 'The Telegraph', as recentes exibições de David de Gea levam Erik Ten Hag a procurar outras soluções para a baliza dos red devils na próxima temporada e o guarda-redes do FC Porto estará na linha da frente para a sucessão.De Gea tem comprometido, em alguns momentos, a equipa de Manchester. Neste domingo, aos 27’ minutos de jogo frente ao West Ham , o guarda-redes esteve envolvido noutro lapso defensivo. Circunstâncias como esta tornaram-se recorrentes colocando em causa não só o seu lugar na equipa como acabaram por abrir as portas à entrada de novos jogadores para a sua posição.Neste sentido, de acordo com o ‘The Telegraph’, o técnico holandês considera não renovar o contrato do espanhol e equaciona dois nomes para substituir o atleta de 32 anos: Diogo Costa, guardião do FC Porto e David Raya, do Brentford.Recorde-se que Diogo Costa já tinha sido sondado pelo Manchester United no mercado de inverno em 2022 e é, atualmente, um dos mais cobiçados guarda-redes europeus.