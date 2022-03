Diogo Dalot e o estilo de jogo de Ralf Ragnick: «Fala muito em antecipação e de ser proativo»

Diogo Dalot abordou o "estilo de jogo exigente" que Ralf Ragnick tem implementado no Manchester United, em entrevista à UEFA Magazine."É um estilo de jogo exigente. Queremos pressionar muito alto, também queremos ter cuidado com o equilíbrio na defesa, e depois quando temos a bola temos de jogar para a frente, temos de ser intensos, tenho de ajudar a equipa no último terço como lateral, mas depois também é preciso estar preparado para defender. Portanto, é exigente, mas estamos num clube onde tudo é exigente, de alto nível e altamente competitivo", frisou o defesa dos red devils, revelando ainda que o técnico alemão lhe costuma pedir."O Ralf fala muito em antecipação e de ser proativo. Essa é uma das coisas que mais tenho tentado fazeragora, porque por vezes estar no lugar certo no momento certo pode impedir-te de cometer erros ou de nem sequer apanhares a bola. E às vezes penso que estar um segundo mais cedo num determinado lugar dá-te uma forma de recuperar a bola um pouco mais cedo e depois tentar jogar para a frente, como sempre fazemos. Mas proativo é a palavra certa para o descrever como treinador", destacou o internacional português, de 22 anos, que tem em Wan-Bissaka o principal concorrente na lateral-direita."Para ser honesto, penso que a competição só traz coisas boas, quer seja porque precisas de dar um pouco mais para poderes jogar, quer seja porque estás a jogar e não podes parar porque tens alguém que quer ocupar o teu lugar. Mas, no final do dia, se essa competição for saudável e para o bem maior da equipa, todos vão ganhar. Sou sempre a favor de que haja competição para todas as posições, porque isso dá-te o controlo de seres tu mesmo todos os dias. Não mudas a tua mentalidade ou não mudas a maneira de te comportares porque não te sentes demasiado confortável. Apenas sabes que todos os dias tens de ser a mesma pessoa", reconheceu, reforçando a ideia."Não penses demais porque isso pode dar-te uma pressão extra que não é necessária mas, como eu disse, quando estou a jogar não sinto que o meu lugar esteja sempre seguro. E quando não estou a jogar, nãosinto que esteja muito longe de estar pronto para jogar, pelo que essa tem sido sempre a minha mentalidade desde que comecei a jogar futebol profissional e espero continuar assim até ao fim. Penso que me vai ajudar", afirmou.Diogo Dalot perspetivou ainda o duelo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões com o Atlético Madrid, para o qual as duas equipas partem em igualdade fruto do empate (1-1) em Madrid."Sempre que penso no Atlético Madrid - obviamente não conheço por dentro, mas o que consigo ver de fora - penso nos valores, a forma como se expressam, algo que obviamente também está relacionado com o treinador. Vejo o desejo de ganhar cada bola, de correr atrás, de defender, de não ter problemas em estar lá 90 minutos a lutar uns pelos outros e a tentar ganhar cada bola como se fosse a última", elogiou, pedindo cautelas."Consigo ver algumas coisas do FC Porto que vi dos meus tempos na academia. O que é bom e ameaçador para nós, algo a que precisamos de estar atentos, e estar prontos para tudo, porque eles são uma equipa fantástica, não só na La Liga mas também na Liga dos Campeões. Têm realizado uma época fantástica e têm mostrado nestes últimos dois anos. Temos de estar prontos para tudo, vai ser um jogo muito bom de ver", apontou.