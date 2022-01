Diogo Dalot: «É o meu melhor momento no Manchester United»

Diogo Dalot completou, frente ao Brentford, 50 jogos com a camisola do Manchester United. E a marca redonda foi celebrada com a eleição de melhor jogador em campo. Com Ralf Rangnick, treinador interino, a utilização tem sido regular - titular em 6 dos últimas 9 partidas - e com resultados no estilo de jogo da posição onde joga. "Obviamente, temos muito a bola. Queremos construir desde trás para os avançados. Tem sido uma alegria trabalhar com ele e espero que possamos melhorar nas próximas semanas, construir confiança. Não apenas eu, mas todos para que possamos ter uma equipa melhor e mais qualidade", analisou o português em declarações ao 'Manchester Evening News'.Consequentemente, a utilização deixa Dalot satisfeito. "Sim, provavelmente é o meu melhor momento. É para isto que tenho trabalho desde que cheguei: jogar com regularidade. Não é fácil quando se jogam poucos jogos em poucos meses e agora, com mais oportunidades, posso mostrar um pouco mais de mim e com mais confiança dar mais ao clube", acrescentou.Dalot reservou ainda vários elogios para os compatriotas Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. "Estar na equipa com dois jogadores de qualidade máxima... é uma alegria continuar a aprender com eles, tentar ajudá-los e e certamente que eles também podem aprender comigo. Como português é um orgulho jogar com eles", atirou.