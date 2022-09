Diogo Dalot elogia Cristiano Ronaldo: «É uma pessoa que quando gosta vai até à morte»

Dalot explica o que Cristiano acrescentou ao balneário do United



Diogo Dalot em entrevista à ELEVEN

Em entrevista à ELEVEN, Diogo Dalot deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, considerando mesmo que, pela sua personalidade, o avançado português foi capaz de acrescentar mais coisas fora do campo do que dentro dele. E agora que a novela do futuro de CR7 parece resolvida, o defesa dos red devils diz-se ainda feliz por poder continuar a contar com o compatriota no plantel."Diria que acrescentou mais fora de campo do que dentro de campo. É uma pessoa bastante parecida comigo - eu é que sou parecido com ele, que ele é mais velho! - em termos de motivação, perceber o que queremos individualmente. Ele tem-me ajudado bastante pelas experiências que teve. É uma pessoa que gosta de ajudar e isso é bastante importante e é uma pessoa que, quando gosta, vai até à morte e isso é sem dúvida uma grande virtude que tem. Consegue ter essa capacidade de querer ajudar os outros, de partilhar as experiências que teve para ajudar os outros. E eu tenho essa capacidade de absorver o que é o melhor para mim. É uma boa simbiose ter um jogador e uma pessoa como ele por perto, que espero ter durante bastante tempo", desejou o defesa.