Diogo Dalot em evidência

Titular em 6 das últimas 9 partidas, Diogo Dalot realizou frente ao Brentford o 50º jogo pelo Manchester United e não escondeu a satisfação com o bom momento, aproveitando da melhor forma a confiança de Ralf Rangnick. “Obviamente, temos muito a bola. Queremos construir desde trás para os avançados. Tem sido uma alegria trabalhar com ele e espero que possamos melhorar nas próximas semanas. Não apenas eu, mas todos para que possamos ter uma equipa melhor e mais qualidade”, salientou o lateral português, um dos destaques da encontro que o United venceu por 3-1. “Provavelmente é o meu melhor momento. É para isto que tenho trabalho desde que cheguei: jogar com regularidade”, acrescentou Diogo Dalot, deixando elogios a Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes: “Estar na equipa com dois jogadores de qualidade máxima... é uma alegria continuar a aprender com eles, tentar ajudá-los e e certamente que eles também podem aprender comigo. Como português é um orgulho jogar com eles.”