Dalot entusiasmado com a chegada de Erik ten Hag ao Man. United: «É um grande treinador»

O futebolista internacional português Diogo Dalot, defesa do Manchester United, manifestou-se entusiasmado com a perspetiva de ser treinado na próxima época por Erik ten Hag, elogiando o "trabalho extraordinário" do técnico holandês no Ajax.

"É um grande treinador. O trabalho que está a fazer no Ajax é extraordinário, especialmente o desempenho na Liga dos Campeões", na qual o campeão da Holanda foi eliminado nos oitavos de final pelo Benfica, assinalou Diogo Dalot, em entrevista à Sky Sports.

O defesa lateral, de 23 anos, observou que o líder do campeonato holandês "pratica um futebol atrativo" e que "todos os adeptos do Manchester United estarão entusiasmados por ter um treinador como ele": "Nós, os jogadores, também estamos entusiasmados e ansiosos pelo início da próxima época."

"Mas ainda temos três jogos para disputar e o mais importante, neste momento, é terminarmos bem esta época e depois teremos tempo para nos desenvolvermos como equipa, com o novo treinador, e, talvez, na próxima temporada, possamos, por esta altura, estar a lutar por muito mais", advertiu.

O Manchester United, que é treinado pelo alemão Ralf Rangnick, ocupa o sexto lugar na liga inglesa, a oito pontos do Arsenal, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, e os gunners têm menos um jogo realizado, sendo que os red devils recebem hoje o Brentford, no fecho da 35.ª jornada da Premier League.

Diogo Dalot elogiou também "a cultura de trabalho, profissionalismo e mentalidade" do avançado português Cristiano Ronaldo, melhor marcador destacado dos red devils na época 2021/22, com 23 golos, seguido do compatriota Bruno Fernandes, com nove.

"Acredito que falo não só por mim, mas ele [Cristiano Ronaldo] foi uma coisas mais positivas desta temporada. Os números estão à vista, as estatísticas também, por isso, estamos muito felizes por tê-lo connosco", afirmou o defesa do Manchester United.