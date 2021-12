Diogo Dalot festeja titularidade no United: «Preparei-me para isso»

O Manchester United bateu o Crystal Palace (1-0) na 15.ª jornada da Premier League e Ralf Rangnick estreou-se com o pé direito, tendo apostado em Diogo Dalot para ser o titular do corredor direito dos red devils. Em declarações ao canal do clube, o lateral português, que já havia entrado no onze inicial na semana passada frente ao Arsenal, mostrou-se satisfeito com as oportunidades e deixou largos elogios ao novo comandante."É difícil quando estás fora e não jogas durante muito tempo. Mas o nosso trabalho é estarmos prontos e preparei-me para isso nos últimos meses, principalmente esta época", frisou Diogo Dalot, que realçou "os jogadores fantásticos" que tem ao lado. "Tenho de ajudar a equipa e dar o meu melhor", assinalou.Acerca de Ralf Rangnick, o lateral de 22 anos foi contundente. "Não é segredo que é um grande treinador com muito boas ideias para jogar futebol. Espero que a equipa possa ajudá-lo e dar o melhor, e vice-versa", rematou.