Diogo Dalot: «Lutar pelo título é uma responsabilidade»

Desde 2018 no Man. United, Diogo Dalot ainda não sabe o que é conquistar uma Premier League pelos red devils. Apesar das melhorias com a chegada de Ten Hag na época passada, o histórico de Manchester prolongou a ‘seca’ sem conquistar o desejado título - o último foi em 2013 com o mítico Alex Ferguson.

"O ano passado, ao jogarmos duas finais e ganharmos um troféu, demos luta na Premier League e é isso que queremos almejar", começou por dizer o internacional português em entrevista à 'ESPN'. "Temos muitas equipas com quem competir, mas somos o Man. United, temos de olhar para isso não como uma motivação, mas como uma responsabilidade de lutar pelo título", sublinhou o defesa de 24 anos que parte para a sexta época no clube, com um empréstimo ao Milan pelo meio.

Para a nova temporada, a braçadeira mudou do braço de Maguire para o de Bruno Fernandes, um líder natural dentro de campo. "Para ser sincero, conhecendo-o como conheço, não vai mudar o comportamento que teve desde que chegou. Quando chegou, tentou sempre aplicar aquela liderança natural que tem dentro dele. É sempre um jogador em quem podes confiar", elogiou Dalot.

Sobre Cristiano Ronaldo, avançado do Al Nassr que já se desfez em elogios ao defesa direito, lembra o que mais o impressionou: "Ele ajudou-me muito. Vou guardar algumas coisas para mim, mas no geral a sua disciplina foi o que mais me marcou. A disciplina que ele tem e teve ao longo de toda a carreira ajudou-me muito", sublinhou o jogador que renovou recentemente até 2028.