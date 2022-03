Diogo Dalot: «Penso que tenho estado a jogar bem»

Diogo Dalot comemora esta sexta-feira 23 anos de vida e admitiu, numa entrevista ao site do Manchester United, estar a passar por uma boa fase em termos individuais. Convocado por Fernando Santos para o playoff de acesso ao Mundial, o defesa sente estar a crescer."Tento sempre ir mais além em cada jogo, mas em termos gerais penso que tenho estado a jogar bem. Tenho vindo a crescer e tenho tentado adquirir a consistência que me vai dar mais tempo em campo. Jogar foi sempre o que quis fazer desde que cheguei a este clube. Quero combinar esse facto com os bons resultados e ajudar a equipa", explicou o internacional português.Dalot esteve uma época emprestado ao Milan e considera que essa temporada ajudou-o a crescer. "Foi bom para mim para ter outras perspetivas. Tinha apenas a experiência de Portugal. A passagem por Itália deu-me experiência que agora me está a ser últil, não apenas como jogador, mas também como homem", acrescentou o antigo futebolista do FC Porto.