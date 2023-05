Diogo Dalot renova pelo Manchester United até 2028

2??0??2??8?? ??@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

Depois do acordo para acionar o ano de opção no contrato, que passou a unir Diogo Dalot e o Manchester United até 2024, as duas partes assinaram agora a renovação até 2028, confirmou. O anúncio oficial será feito nas próximas horas.O lateral português chegou ao clube inglês em 2018, proveniente do FC Porto, e nos últimos meses foi associado ao Real Madrid e Barcelona, entre outros clubes, mas acabou por decidir permanecer no clube inglês.Entretanto, o Manchester United já oficializou a renovação:(notícia atualizada às 15h40)