Diogo Dalot: «Temos de desfrutar do Ronaldo enquanto ele estiver a jogar»

Diogo Dalot está a aproveitar ao máximo o facto de poder jogar no Manchester United ao lado de Cristiano Ronaldo, um ídolo da sua infância. O defesa português contou, numa entrevista aos canais de comunicação dos red devils, como CR7 é uma fonte de inspiração.





"Lembro-me de o ver no Manchester United, foi quando aprendi tudo sobre o Ronaldo e passei a apreciar a forma como ele jogava", explica o ex-futebolista do FC Porto, de 22 anos. "Já falei muitas vezes sobre o Cristiano, ele foi uma grande referência na minha formação e tive a oportunidade de jogar com ele, primeiro na Seleção e agora aqui no United. É um grande feito para mim porque quando crescemos ambicionamos jogar com os melhores. E jogar com o melhor é um motivo de grande orgulho para mim."O defesa explicou o impacto que o nome de Ronaldo tem em Portugal. "No nosso país toda a gente o conhece, toda a gente o segue. É outro nível. É algo que não se consegue explicar por palavras, apenas podemos desfrutar enquanto podemos e enquanto ele estiver a jogar. Estou muito feliz por ele estar aqui agora."Dalot admira o profissionalismo do capitão da seleção portuguesa. "A forma como se prepara para os jogos... É de outro nível. É bom vê-lo nos bastidores, a sua energia e mentalidade no balneário. Ele eleva o moral de toda a gente e isso é muito positivo para nós."