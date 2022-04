Diretor do Manchester United explica o que levou o clube a renovar com Bruno Fernandes

John Murtough, diretor do futebol do Manchester United, explicou por que razão o clube decidiu prolongar o contrato de Bruno Fernandes até 2026, com mais uma temporada de opção."Toda a gente sabe a importância que o Bruno tem no Manchester United. Os seus golos e assistências são fenomenais e ele tem jogado de forma muito consistente desde que chegou ao clube", explicou o dirigente, em declarações aos canais de comunicação dos red devils."A forma como trabalha, a sua dedicação e a atitude fantástica que temé exatamente aquilo que queremos num jogador do Manchester United. É um profissional de topo, com atributos fantásticos que o levam ao nível elevado que pretendemos neste grande clube", prosseguiu.E a concluir, explicou: "O Bruno, como todos no Manchester United, continua com muita ambição e está determinado a ser bem sucedido em campo, de modo a colocar-nos, de novo, na rota dos títulos."