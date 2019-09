Dirigente do Manchester United pede "paciência" para Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer recebeu esta terça-feira um voto de confiança da direção do Manchester United, em função dos maus resultados registados esta temporada - 8º lugar na Premier League. Ed Woodward, vice-presidente dos red devils, manteve-se ao lado do técnico norueguês, afastando o cenário de despedimento.





"O sucesso significa ganhar troféus e isso nunca mudou no Manchester United. O progresso que temos feito na situação financeira do clube vai permitir o contínuo investimento no futebol. Esse investimento, ao lado do compromisso que estabelecemos com Solskjaer e sua equipa técnica em março, dará resultados e o importante é termos paciência com Ole e na equipa que ele prepara para o futuro. Estamos focados numa estratégia de longo prazo e não nos vamos influenciar com distrações curtas", garantiu o dirigente inglês."Estamos otimistas para o futuro. A venda e empréstimo de jogadores este verão permitiu ao técnico integrar mais jogadores jovens na equipa e garantir uma fundação forte para vencer troféus", frisou Woodward.