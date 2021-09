Do golo de Ronaldo à "estrela" Bruno Fernandes: ingleses analisam vitória do Man. United

Mais um golo de Cristiano Ronaldo após nova assistência de Bruno Fernandes. A parceria entre os dois portugueses no Manchester United continua a dar frutos desde a chegada de CR7 a Old Trafford e a imprensa desportiva inglesa fez questão de salientar o trabalho dos dois internacionais lusos no triunfo (2-1) do Manchester United sobre o West Ham.





O jornal 'The Sun destacou o espírito lutador de Cristiano Ronaldo na partida deste domingo, onde foi coroado "com o quarto golo [pelo Manchester United] no espaço de oito dias." "Nunca teve medo de tentar a sua sorte e foi para o intervalo com o quarto golo [pelo Manchester United] no espaço de oito dias. Ficou furioso por não ter sido assinalado penálti já nos instantes finais do jogo quando sentiu que Coufal tinha cometido falta sobre ele", pode ler-se na edição online da publicação.Já sobre Bruno Fernandes, o destaque foi para a forma como o médio "foi crescendo ao longo da partida" e a "influência" que foi tendo no encontro. "Foi crescendo ao longo da partida depois de um arranque de partida algo despercebido. Começou a ter influência na equipa. Tentou o seu melhor para criar alguma magia na equipa e foi a estrela da companhia do United, mas simplesmente [o golo] não aconteceu."

'Manchester Evening News' sobre Cristiano Ronaldo: "Apontou o seu quarto golo em três jogos no regresso ao Manchester United. Deveria ter convertido uma chance para marcar logo no arranque da segunda parte e pediu de forma desesperada um penálti já no fim."

'Manchester Evening News' sobre Bruno Fernandes: "Começou de forma algo atabalhoada, mas assim que encontrou o ritmo certo atirou ao poste da baliza e assistiu Cristiano Ronaldo para o golo do empate."

'The Independent' sobre Cristiano Ronaldo: "Demorou até conseguir ter a bola durante grande parte da primeira parte, mas assim que teve uma oportunidade marcou o golo do empate com um remate fácil após uma defesa incompleta do guarda-redes."

'The Independent' sobre Bruno Fernandes: "Esteve bem entrelinhas e somou um número interessante de cruzamentos para iniciar o ataque do Manchester United. Apareceu no sítio certo e à hora exata para tentar finalizar uma chance de golo no final da primeira parte mas a sua tentativa acabou por terminar no poste. Assistiu Cristiano Ronaldo para o golo que deu o empate."