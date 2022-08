Do 'silêncio digital' ao pé esquerdo: Bruno Fernandes revela as superstições que não dispensa

Bruno Fernandes revelou esta segunda-feira, em conversa com o site oficial do Manchester United, algumas das superstições que tem na hora de partir para os jogos dos red devils. O médio assume ter dois rituais que não falha, não tanto pela performance que em teoria lhe daria, mas antes pela sensação que lhe dá."Faço sempre o mesmo. Gosto de tomar o pequeno almoço ou almoçar, dependendo da hora do jogo. Algo que faço sempre é falar com a minha mulher e as minhas crianças antes de deixarmos o hotel, porque depois disso, quando entro no autocarro, não mando mensagens a ninguém, não respondo a nada. Gosto de estar focado depois disso e assim que entro em Old Trafford para mim é como se o jogo já tivesse começado. É uma das minhas superstições. A outra é entrar sempre com o pé esquerdo. É algo que faço sempre, algo que acredito que me pode ajudar de alguma forma. Não para ter uma melhor performance, mas para ser eu próprio", descreveu o médio.