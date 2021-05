Donos do Manchester United querem acalmar fúria dos adeptos... com Harry Kane

A família Glazer, dona do Manchester United, quer acalmar a fúria dos adeptos, que pedem insistentemente a sua saída do clube, com a compra do passe de Harry Kane, avançado do Tottenham.





Segundo o jornal 'The Sun', os Glazer - que já foram contestados até na Flórida, onde estão sediados - planeiam oferecer aos spurs 90 milhões de libras (cerca de 104 milhões de euros) pelo passe do internacional inglês.A ideia é oferecer a Ole Gunnar Solskjaer o avançado de nível mundial que o treinador tanto quer.O Tottenham não pretende desfazer-se do goleador, mas, segundo o 'The Sun', Kane, que soma 31 golos e 16 assistências esta época, estará recetivo a uma mudança para Old Trafford. Sobretudo se o Tottenham não conseguir apurar-se para a Liga dos Campeões...