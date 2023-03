Donos do Manchester United reúnem com candidatos

O processo de venda do Manchester United conhece esta semana um novo capítulo, com os interessados a viajar até Old Trafford para as primeiras reuniões com representantes da família Glazer, atual detentora do clube. De acordo com a imprensa inglesa, a comitiva do sheik qatari Jassim bin Hamad Al Thani será recebida hoje, ao passo que a do bilionário britânico Jim Ratcliffe, dono da INEOS, tem audiência marcada para amanhã. A BBC adiantou ainda que a direção dos red devils vai apresentar os moldes para o eventual processo de venda do clube, estando ainda na agenda uma visita ao centro de treinos de Carrington.

Até ao momento as propostas do sheik Al Thani e de Rattcliffe são as duas que foram tornadas públicas, sendo que o qatari terá mostrado intenção de adquirir a totalidade de clube e o inglês apenas os 69% que pertencem aos Glazer. Ainda assim, o ‘The Telegraph’ sugere que há oito grupos interessados na compra, restando saber se alguma proposta chega aos 6,8 mil milhões de euros pedidos pela família norte-americana quando anunciou a intenção de venda em novembro passado. Donos do Manchester United desde 2005, os Glazer ainda não descartam a hipótese de continuarem à frente do clube, apesar da contestação dos adeptos que dura há vários anos.