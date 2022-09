Dúbravka vai jogar no Manchester United cedido pelo Newcastle

O guarda-redes eslovaco Martin Dúbravka vai vestir as cores do Manchester United até ao final da época, por empréstimo do Newcastle, informaram esta quinta-feira os dois emblemas da Liga inglesa, em comunicado.

"Martin Dúbravka ingressou no Manchester United por empréstimo de uma temporada do Newcastle United, sujeito a registo. O guarda-redes passará a temporada 2022/23 aqui no United, com o clube a ter a opção de tornar a transferência definitiva", escreveu o emblema de Manchester, na página oficial na Internet.

O internacional eslovaco em 30 ocasiões, que em quatro épocas e meia realizou um total de 130 jogos pelos magpies, definiu a nova aventura como um "momento especial na carreira".

"Entrar no Manchester United é um momento especial na minha carreira e mal posso esperar para começar e ajudar o grupo a alcançar as suas ambições. A chance de trabalhar com David de Gea, ao lado de Tom Heaton, é algo que vou adorar", expressou, citado pelos red devils.

No United, Dúbravka, de 33 anos, vai partilhar o balneário com os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.