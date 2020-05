Dugarry: «Pogba pode dar o toque que falta ao Real Madrid»

Paul Pogba é um dos nomes mais falados para reforçar o Real Madrid, sendo um pedido expresso de Zinedine Zidane. Christophe Dugarry, campeão do mundo pela França em 1998, garante que o jogador do Manchester United é a escolha certa para dar aos merengues "o toque que falta".





"Toda a gente que olha para os jogadores do meio campo do Real Madrid percebe que estão a envelhecer um pouco. É uma equipa com problemas para projetar-se, para romper linhas e chegar à segunda linha e Pogba pode fazê-lo. É um jogador que pode marcar golo. Para mim, é o jogador ideal para dar o toque que falta ao Real Madrid", garantiu o antigo internacional francês, em entrevista à RMC, onde abordou também a difícil temporada que o centro campista dos ‘red devils’ está a ter."Pogba passou um ano complicado porque sofreu lesões e a sua equipa não estava bem, mas sempre que conseguiu jogar, recuperou o seu nível exibicional. Conhecendo Zidane, se gostava de Pogba, não há razão para que esse sentimento tenha desaparecido", explicou Dugarry.